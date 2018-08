In parte sgomberato l'aeroporto di Francoforte

L’aeroporto di Francoforte è stato parzialmente sgomberato dalla polizia, nell’area A del terminal 1. Per l’intevento degli agenti sono state state fermate anche le operazioni di imbarco.

L’allarme all’aeroporto di Francoforte è scattato a causa di un uomo che ha evitato i controlli di sicurezza e che è rimasto nell’area A del Terminal 1 senza permesso. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung on line. L’uomo era in compagnia di un bambino. Secondo il giornale, era necessario un controllo di sicurezza, e l’uomo avrebbe approfittato di una distrazione del controllore per accedere all’area degli imbarchi senza autorizzazione.