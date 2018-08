Sottoposta ad un'angiografia le tagliano l'aorta e muore

Una donna di 79 anni è deceduta all'ospedale della Spezia a seguito di un'emorragia, provocata dalla rescissione dell'aorta durante un intervento di angiografia. La notizia è riportata dall'edizione spezzina della Nazione. E' avvenuto il 30 luglio scorso. La donna era entrata in ospedale la mattina e sarebbe dovuta tornare a casa la sera. I familiari dell'anziana hanno presentato un esposto perché venga fatta chiarezza. Sul caso è stata aperta una inchiesta per dolo medico ed è stata disposta l'autopsia, compiuta ieri. La Procura della Repubblica ha fatto acquisire la cartella clinica dell'anziana. Il sostituto procuratore Claudia Merlino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, come atto dovuto ed un medico è indagato.