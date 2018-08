Il camionista tamponato dalla cisterna parla in diretta Facebook: "Sono acciaccato ma sto bene"

Un video su Facebook per tranquilizzare gli amici: «Ragazzi tutto a posto, sono un po' acciaccato ma tutto bene». Antonio Verdicchio, camionista di Maddaloni (Caserta), 45 anni, il cui mezzo lunedì è stato tamponato dall’autocisterna che ha preso fuoco, ha scelto il social network per salutare tutti quelli che si sono preoccupati per lui.



Verdicchio ha detto di aver fatto un video su Facebook perché nell’impatto il suo telefono ha preso fuoco, come pure i documenti. E’ già stato dimesso dall’ospedale, si trova a casa con alcune medicazioni ed escoriazioni, ma sorridente e in buona salute. «Grazie a tutti - ha detto, scherzando - il lupo è ferito ma non è morto».