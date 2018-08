Mattinata di incidenti sul tratto parmense dell'A1: lunghe code Tempo reale

Incidente poco prima delle 8 in A1 tra Fidenza e il Bivio A1/A15 Parma-La Spezia. Un'auto ha sbandato ed è finita contro le protezioni e il conducente è stato trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità. Il traffico è rimasto bloccato per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi e si è formata una coda di 5 km. Incidente anche a Terre di Canossa-Campegine, e anche qui traffico bloccato dalle 8.

Un altro incidente in A1, in corsia nord all'altezza di Fontanellato, ha invece causato intorno alle 10.30 diversi km di coda. Entrata consigliata verso Milano: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Fiorenzuola. Con un risvolto: coda tra Fidenza e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per curiosi.

Autostrade: la situazione del traffico in tempo reale.

In città invece intorno alle 8.30 si segnalavano rallentamenti in tangenziale Nord tra lo svincolo di via Europa e quello della Crocetta