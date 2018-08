Grillo: "Autocertificazione anche per il 2018, così come nel 2017: polemica surreale"

«Lo strumento dell’autocertificazione è stato usato per tutto il 2017, non capisco questa presa di posizione di ieri. Lo useremo anche per il 2018 perchè Lorenzin non ha istituito l’Anagrafe vaccinale nazionale e non volevamo caricare il cittadino di un onere ulteriore costringendolo a fornire tutta la documentazione» E’ quanto ha dichiarato oggi a La7 il ministro della Salute Grillo in merito alla presa di posizione dei presidi sull'obbligo vaccinale per l’accesso alle scuole.

Non capisco presa posizione. Polemica surreale

«Ricordiamo che le false certificazioni sono un reato perseguibile», ha aggiunto il Ministro Grillo. «Trovo davvero surreale tutta questa polemica. Io non c'entro nulla, non esiste una circolare Grillo». C'è - ha proseguito il Ministro nell’intervista al La7 - una circolare condivisa Ministero della Salute - Miur antecedente di un mese a questo emendamento sui vaccini approvato in Senato durante l'esame del dl Milleproroghe. E, ripeto, l’autocertificazione è un atto deciso dal precedente governo e che proseguirà».

«Il tema relativo ai rischi che potrebbero correre gli immunodepressi non se l’era posto nessuno fino allo scorso anno. Faremo comunque delle valutazioni rigorose per individuare le migliori modalità di protezione». E' quanto ha dichiarato il ministro della Salute, Giulia Giulia nel corso di una intervista a La7 in merito alle polemiche nata sull'obbligatorietà dei vaccini e la composizione di classi scolastiche nelle quali posso essere presenti contemporaneamente bimbi non vaccinati e bimbi immunodepressi. E’ di ieri il caso della mamma che ha presentato una denuncia contro ignoti per non aver potuto mandare a scuola sua la figlia immunodepressa perchè in classe erano presenti bambini non vaccinati. E sempre in tema di vaccini, il ministro ha anche fatto riferimento alle polemiche relative al video della vicepresidente del Senato Paola Taverna: «ha detto cose sacrosante. Il personale sanitario si deve vaccinare. Anche gli insegnanti vanno vaccinati. La scelta di non vaccinarsi in ogni caso è sbagliata, ha concluso, si manca di senso di responsabilità verso la comunità».