Sparatoria in Canada, 4 morti. Fermato un sospetto

Almeno quattro persone sono morte in una sparatoria a New Brunswick, in Canada. Lo riporta Skynews citando la polizia che ha invitato tutti gli abitanti della zona a «restare in casa». La sparatoria ha avuto luogo nella città di Fredericton, a nord-est di Montreal. Le autorità hanno chiesto ai residenti di «rimanere in casa con le porte sbarrate».

La polizia sul suo account Twitter ha reso noto di aver fermato un sospetto ma chiede comunque ai residenti di continuare a restare chiusi in casa.