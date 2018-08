Furti in villa in Versilia: derubato anche Demetrio Albertini, si indaga su 9 giovani

Erano in nove, tutti tra i 18 e 21 anni, con loro anche una ragazza, sono italiani o di origine nordafricana ma nati in Italia. Andavano al mare dal Fiorentino, ma al rientro sono stati fermati a Pisa su un treno regionale diretto proprio a Firenze perchè la polizia ferroviaria li sospetta di essere gli autori dei raid notturni per rubare, "in trasferta", nelle ville dei vip in vacanza in Versilia. Su di loro la Polfer pisana sta ancora indagando e non ha emesso alcun provvedimento giudiziario. Tra i derubati c'è anche l’ex calciatore del Milan Demetrio Albertini, che ha voluto ringraziare gli agenti con una foto ricordo.

La notte scorsa si sono verificati una serie di furti nelle ville di Marina di Pietrasanta (Lucca), per lo più razzie nei giardini e nelle auto posteggiate alla ricerca di oggetti di valore. Almeno cinque biciclette molto costose sono state rubate. Tuttavia alcuni testimoni hanno segnalato la presenza del gruppo che avrebbe tentato la fuga in treno, abbandonando due bici alla stazione di Viareggio. I nove giovani sono stati fermati a Pisa dalla polizia grazie alla segnalazione di alcuni viaggiatori e al coordinamento tra gli uffici della polizia ferroviaria di Viareggio e Pisa. La Polfer ha recuperato tre biciclette per un valore complessivo di circa 5.000 euro, rintracciate sullo stesso treno. I proprietari nel frattempo avevano fatto denuncia al commissariato di polizia di Forte dei Marmi (Lucca).