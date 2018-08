Temporali in arrivo in Emilia-Romagna

Sono in arrivo temporali per domani, lunedì 13 luglio, in tutta l’Emilia-Romagna. La protezione civile ha emesso un’allerta gialla che durerà 24 ore, a partire da mezzanotte.

Le piogge sono attese, in particolare, dal pomeriggio quando una perturbazione in arrivo dall’Atlantico provocherà, inizialmente, temporali sparsi, che tenderanno poi ad organizzarsi dalla serata in linee temporalesche con associate precipitazioni anche intense e probabili raffiche di vento. I fenomeni potranno interessare tutta la regione risultando più probabili ed intensi sul settore occidentale e settentrionale.

Meteo: le previsioni in tempo reale comune per comune