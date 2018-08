Case vacanze, benzinai, venditori: l'estate "abusiva" scoperta dalla Guardia di Finanza

Una casa vacanza su due è stata affittata in maniera irregolare. E’ quanto emerge dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sui proprietari di seconde e terze case nelle località balneari, di montagna e nelle città d’arte nell’ambito degli interventi predisposti in occasione dell’estate. Su 895 controlli effettuati 539 sono irregolari e, di questi, 450 sono risultati affitti in nero. Le regioni dove si sono registrati i casi più numerosi sono Puglia, Toscana e Lazio.

Ma la Guardia di Finanza si è occupata anche di controlli in altri ambiti legati alle vacanze. Da metà giugno ad oggi ha individuato 2.187 venditori abusivi: soggetti che non hanno mai richiesto la licenza, che non hanno mai comunicato al fisco l'inizio dell’attività o che non hanno mai installato i registratori di cassa. Dai dati relativi ai controlli per il periodo estivo, emerge inoltre che sono stati sequestrati 9 milioni e mezzo di prodotti contraffatti, con una media di 210mila al giorno. Complessivamente sono state denunciate 761 persone e scoperte 15 tra fabbriche e depositi clandestini. Tra le persone individuate anche delle guide turistiche e dei venditori di acqua di dubbia provenienza e conservata in bottigliette senza sigillo, che operavano abusivamente nei pressi del Colosseo. Numerosi, inoltre, i sequestri nei confronti dei venditori di aste per i selfie, ombrellini, braccialetti e souvenir vari.

Quanto ai 9,5 milioni di prodotti contraffatti sequestrati - soprattutto giocattoli, capi d’abbigliamento e materiale elettrico - i finanzieri sono partiti dalle spiagge e dalle vie più battute dai turisti nelle città d’arte per poi risalire ai distributori e ai produttori.



Un distributore di carburante su cinque, inoltre, è risultato irregolare. Complessivamente sono stati controllati 1.379 distributori in tutta Italia: 330 sono le violazioni constatate delle quali 176 riguardano la disciplina dei prezzi. Cinquantacinque i responsabili delle stazioni denunciati, con il sequestro di oltre mezzo milione di prodotti petroliferi.

Oltre duemila lavoratori sottratti allo sfruttamento di datori senza scrupoli. Li ha scoperti la Guardia di Finanza dalla metà di giugno ad oggi, denunciando 51 persone. I 2.080 lavoratori scoperti, tra cui 509 stranieri e 22 minori, o erano senza contratto o venivano pagati in nero. Uno degli ultimi casi scoperti riguarda un’organizzazione di caporali che operava a Verona e che ha portato alla denuncia di 5 persone, mentre altre 42 risultano indagate: c'era chi gestiva le attività cooperative, reclutava i lavoratori - spesso africani - e li sfruttava impiegandoli nei campi con orari massacranti e paghe da fame, c'era il 'medicò con il compito di falsificare i certificati e c'erano i dipendenti dell’Inps che assegnavano agli stranieri punteggi di invalidità per riscuotere le pensioni e le indennità accessorie.