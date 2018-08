Tutta l’equipe medica del reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili di Brescia è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo per la morte del neonato deceduto a causa del batterio serratia marcescens, contratto in ospedale.

Quello della Procura di Brescia è stato definito «un atto dovuto» per permettere ai medici indagati di poter nominare un proprio consulente durante l’autopsia sul corpo del bambino, nato prematuro a fine giugno.

La Procura di Brescia ha conferito l'incarico ai medici che dovranno eseguire l’autopsia sul corpo del piccolo Paolo: sarà eseguita domani.