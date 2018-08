Elsa Fornero live a Courmayeur: pesanti insulti via Facebook

Un fiume di insulti via social per Elsa Fornero, impegnata oggi a Courmayeur nella presentazione del suo libro 'Chi ha paura delle riforme. Allusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni». Mentre si svolge l’evento, organizzato dalla Fondazione Courmayeur nell’ambito della tradizionale rassegna «Panorama di mezzo agosto» e trasmesso live su Facebook, molti utenti si sono scagliati contro l’ex ministro. «Fatela tacere», «Chiudetegli la bocca», «Buttati in dora», «Mandiamola a controllare biglietti su qualche treno», fino a «Che tu possa crepare di fame in un istituto anziani» e a «Peccato che non fosse in val Ferret la scorsa settimana» (dove una colata detritica ha travolto numerose auto e ucciso una coppia di villeggianti milanesi). Quest’ultimo messaggio è stato poi cancellato. Tra gli utenti che hanno seguito il video, una cinquantina in tutto, la maggioranza ha espresso un giudizio negativo.