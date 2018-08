La casa di Anthony Bourdain a New York in affitto 14.000 dollari al mese

L’appartamento di Anthony Bourdain a New York è in affitto per 14mila e 200 dollari al mese. Lo scrive Tmz il quale riferisce anche che si tratta di due stanze, due bagni e una cucina attrezzata con elettrodomestici all’avanguardia.

La star di 'Parts Unknown', in onda su Cnn, si è suicidato un paio di mesi fa in Francia, aveva 61 anni ed era all’apice del successo. L’appartamento si trova nel Time Warner Center, a Columbus Circle, dove ha sede la stessa Cnn. L’edificio è pieno di ristoranti, è attrezzato con una spa, health club, una sala cinematografica e un solarium.