Ferragosto: il Comune vieta il vetro alle "dune" di Forte Marmi

Il Comune di Forte dei Marmi (Lucca) ha emesso un’ordinanza dai caratteri di urgenza che vieta di introdurre su tutta la spiaggia libera di Vittoria Apuana contenitori di vetro, dalle ore 20 del 15 agosto alle 6 del 16 agosto. L’ordinanza è stata presa per evitare il rilascio di materiale che provochi pericolo all’incolumità delle persone e danni all’ambiente. Il divieto varrà dalle ore 20 di Ferragosto, cioè domani, alle 6 del 16 agosto.

Un provvedimento dovuto, spiega il Comune, visto che sulla spiaggia libera di Vittoria Apuana, al confine con il comune di Montignoso (Massa Carrara), è ormai d’uso l’afflusso di numerose persone che possono dare origine a situazioni di degrado e pericolo. Inoltre tutta la zona è riconosciuta come area protetta Anpil 'Dune di Forte dei Marmì.

Negli ultimi anni, si ricorda, presso la spiaggia libera di Vittoria Apuana nei giorni di Ferragosto si sono verificati fenomeni di vandalismo che hanno provocato precarie condizioni igienico-sanitarie e pericolo per l’incolumità pubblica «tali da dover addivenire nei giorni successivi alla chiusura dell’area al fine di procedere alla bonifica della stessa».