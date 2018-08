Crollo del ponte, Conte: "Revocheremo la concessione ad Autostrade, senza aspettare l'inchiesta"

«Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri straordinario dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.

Decretato anche lo stato di emergenza per 12 mesi per gli eventi di ieri. «Erano collegati tutti i ministri meno due per impedimento personale. Abbiamo voluto dare a questa riunione un valore simbolico» ha detto Conte.

«Abbiamo deciso di proclamare una giornata di lutto nazionale, dobbiamo ancora individuare il giorno, che coinciderà con la giornata della cerimonia funebre delle persone defunte», ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.