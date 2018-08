Rischio di listeria nel salmone affumicato: Coop richiama un lotto, anche in Emilia-Romagna

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Per la possibile presenza di listeria monocytogenes, la Eurofood ha richiamato dai banconi di vendita un lotto di salmone norvegese affumicato, Kv Nordic in busta da 50 grammi con codice Ean a barre 8000003000405. Il lotto è il 801252, con le date di scadenza date di scadenza 16 e 23 agosto 2018. L’avviso di richiamo riguarda esclusivamente alcuni punti vendita in Basilicata, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto.

L’avviso è stato pubblicato dal sito della Coop, che ha invitato la clientela, a titolo cautelativo, a riportare in negozio il prodotto con le indicazioni descritte nel richiamo.

Dal Ministero della Salute fanno sapere che del richiamo non sono state avvisate né le Asl di competenza, né le Regioni in cui sono stati venduti i lotti di salmone, e di conseguenza neppure il Ministero, come vorrebbe la prassi codificata. La Coop, dal canto suo, ha precisato che la procedura di richiamo di un prodotto a rischio avviene su allerta del fornitore e la notifica del ritiro viene pubblicata sul sito del gruppo distributore nel primo giorno utile lavorativo.