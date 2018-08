Ministro va in ospedale in bicicletta per partorire

Le donne al governo in Nuova Zelanda continuano a fare notizia. Dopo la premier Jacinda Ardern, seconda leader nella storia a partorire durante il suo mandato, è la volta del sottosegretario alle Pari opportunità Julie Genter (del partito dei verdi), che è andata in ospedale per partorire a bordo della sua bicicletta.

«Non c'era posto in auto ed è un ottimo modo per indurre il parto. Mi ha messo di ottimo umore!», è stato il commento su Instagram l’impresa della politica neozelandese che è dei Verdi e da anni promuove l’uso della bicicletta. Genter, 38 anni, è stata accompagnata in ospedale dal marito, anche lui in bicicletta. «Sarei dovuta andare di più in bicicletta nelle ultime settimane per favorire le doglie!», ha scherzato. In realtà la scelta del sottosegretario non è stata del tutto incosciente. Intanto ha usato una bicicletta elettrica e poi il percorso era quasi tutto in discesa, come ha sottolineato lei stessa, sorridente, fuori dall’ospedale di Auckland.