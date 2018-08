Bagno nudi sotto l'Altare della Patria: è caccia ai due turisti

I vigili urbani di Roma sono al lavoro per rintracciare i due turisti che ieri pomeriggio hanno fanno il bagno in costume nella fontana ai piedi dell'Altare della Patria in piazza Venezia a Roma. La polizia locale "sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del gesto, che offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria dei caduti a cui il monumento è dedicato". E, a questo scopo, ha anche diffuso una foto che ritrae i due mentre fanno il bagno nella fontana. Dalle prime informazioni assunte, è emerso che si tratta di persone di nazionalità straniera, madrelingua inglese. Il comando dei vigili "invita tutte le autorità consolari ad una fattiva collaborazione per individuare i responsabili di questa condotta illecita ed oltraggiosa". La notizia è stata riportata oggi da "Il Messaggero" secondo cui uno dei due giovani durante il bagno si è anche abbassato il costume, rimanendo nudo.