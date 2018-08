Tragica piena del torrente, almeno otto morti

Undici persone sono state tratte in salvo dalle Gole del Raganello, dove un’ondata ha travolto un gruppo di escursionisti provocando almeno otto morti e cinque feriti. Lo ha confermato il dirigente della Protezione civile Calabria, Carlo Tansi. Tra i salvati c'è un bambino che è stato trasferito in ospedale a Cosenza in stato di ipotermia. Tansi ha anche confermato le difficoltà di stabilire il numero di dispersi per l'impossibilità, allo stato, di sapere quante persone vi fossero nelle gole al momento della tragedia.