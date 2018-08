Pensionato spara e uccide i due figli, poi si suicida

Ha ucciso i due figli e poi si è tolto la vita. Dramma a Esperia, in provincia di Frosinone, dove un pensionato di 70 anni ha ucciso a colpi di arma da fuoco i figli di 26 e 18 anni, prima di suicidarsi. Secondo le prime indagini, in famiglia non c'era stato alcun dissapore. La tragedia, secondo quanto si è appreso, è avvenuta in casa intorno alle 7 di stamani. La moglie dell’uomo era uscita e non c'era.