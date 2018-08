Travolti dalla piena, il soccorritore: "Non scorderò mai la mano della bimba salvata"

«La piccola mano fredda di Chiara, i suoi occhi terrorizzati e l’incredulità sui volti dei sopravvissuti. Queste sono le immagini che rimarranno per sempre scolpite nella mia memoria. In ventidue anni di servizio non mi era mai capitato nulla di simile». Sono le parole di Pasquale Gagliardi, dirigente medico dell’elisoccorso regione Calabria, che ieri è stato tra i primi ad arrivare sul greto del torrente Raganello, nel Parco nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza, dove a causa del maltempo, una piena ha travolto degli escursionisti che stavano visitando il canyon.

«Volo da oltre vent'anni - ha aggiunto - e posso dire di essere un veterano. Ho soccorso centinaia di persone in situazioni difficili, ma mai mi era capitata una disgrazia di queste dimensioni. Forse la peggiore della mia vita professionale. Quando siamo arrivati non avevamo contezza di cosa era accaduto, pensavamo di soccorrere tre persone in difficoltà. Sono bastati cinque minuti per capire che quello che era accaduto non aveva precedenti».

«La prima persona che abbiamo soccorso è stata la piccola Chiara - racconta Gagliardi - che abbiamo trovato in stato di ipotermia, con lesioni sul corpo e gravi difficoltà respiratorie causate dall’acqua ingerita che conteneva fanghiglia. Situazione, questa, pericolosa perchè la sabbia e il fango occludono gli alveoli polmonari. Era semicosciente ma in evidente stato di choc. L’abbiamo trovata accanto ad un cadavere e da quello che ho saputo in seguito, quasi certamente i genitori sono tra le vittime. Non dimenticherò mai la sua piccola mano nella mia. Così come non dimenticherò il soccorritore alpino che la teneva in braccio al quale non smettevo di ripetere 'non la lasciare, riscaldala con il tuo corpo il più possibilè».

Le parole del medico sono come in fiume in piena - metafora triste ma verosimile - che escono di botto e non si fermano. Racconta con dovizia di particolari ciò che accaduto perchè, dice, «è stato un lavoro immane, abbiamo fatto anche l'impossibile per salvare più persone possibili e trovare i dispersi e chi non vive direttamente questi momenti non può capire». L’elisoccorso ha operato con difficoltà, perchè non vi erano nell’immediato punti d’appoggio sicuri dove atterrare, ma «pur di salvare la piccola - ricorda Gagliardi - abbiamo operato quello che in gergo si chiama hovering», una manovra che consiste nello stazionare a punto fisso rispetto al suolo ad altitudine costante, senza poggiare a terra.

«Surreale» è la parola usata da Gagliardi per descrivere quei momenti di disperazione. «Quello che mi addolora di più - conclude - sono le urla dei parenti nel vedere i corpi a terra, ma nessuno aveva il coraggio di chiedermi se erano vivi o morti».