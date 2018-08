Dissequestrata la casetta di nonna Peppina

Dissequestrata a San Martino di Fiastra la casetta in legno, ritenuta abusiva e poi sanata con un provvedimento ad hoc, di nonna Peppina, al secolo Giuseppa Fattori, 96 anni il prossimo autunno, l’anziana diventata il simbolo dei terremotati e della loro volontà di non abbandonare il loro territorio devastato dal sisma. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che da leader della Lega era andato in varie occasioni a visitarla, ha twittato: «fra tante brutte notizie, finalmente ne arriva una buona! #Forzanonna, chi la dura la vince», dopo le primissime notizie rimbalzate su alcuni siti di news locali, come Cronache Maceratesi.

La casetta era stata realizzata dai familiari della donna su un terreno di loro proprietà, per darle un alloggio vicino alla sua abitazione resa inagibile dal terremoto del 2016 a San Martino di Fiastra (Macerata): una casa con orto che la 95enne si rifiutava di abbandonare, adattandosi a vivere in un container, installato all’epoca del sisma del 1997, senza riscaldamento, pur di rimanere vicina alle sue cose e ai ricordi di tutta una vita. Poi era arrivata la Procura di Macerata, che aveva fatto sequestrare la casetta, ravvisando un abuso edilizio, legato a procedure sull'impatto paesaggistico.

E' stata la stessa Procura, un paio di settimane fa, a dare parere positivo al dissequestro da parte del gip. I sigilli «sono stati tolti ieri pomeriggio dai carabinieri forestali di Visso, ma la notifica del dissequestro è arrivata solo nella tarda mattinata di oggi (ieri per chi legge, ndr)» dice Gabriella Turchetti, una delle due figlie dell’anziana. «Ma è da dicembre che aspettiamo - aggiunge -, da quando la legge "salva Peppina", varata dal Governo Gentiloni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale».

A portare la notizia a Peppina, che sta trascorrendo una periodo di riabilitazione in una Rsa di Castelfidardo per una frattura ad un polso, è stato stamane il genero Mario Borghetti: «si è messa a piangere - racconta Gabriella -. Mio marito le ha chiesto se era contenta e ha detto di sì, ma ha aggiunto "spero di farcela"». Dopo l'inverno trascorso prevalentemente a casa di Gabriella a Castelfidardo, a luglio era stata ricoverata in ospedale a Camerino per uno scompenso cardiopolmonare: da due settimane dormiva in un albergo a Polverina e ogni giorno, accompagnata da un’amica saliva fino a San Martino per curare l’orto o, almeno, guardarlo. «Ora speriamo di portarla su il più presto possibile - dice la figlia -, ma prima bisogna ripulire tutta l’area che è infestata da erbacce e arbusti, rendere abitabile la casa, chiusa da 11 mesi. E accertare che le condizioni di salute di mia madre, che è andata molto giù, le consentano di trasferirsi. Intanto sabato prossimo deve fare una lastra al polso, poi completare la riabilitazione».

Resta l’«amarezza» per i tanti mesi di attesa a cui è stata costretta una donna ultranovantenne. «Questa non è una vittoria - sottolinea Gabriella -, ma voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. E’ il raggiungimento di un obiettivo: quello di assicurare a Peppina la maggiore serenità possibile per i giorni, i mesi, gli anni che le restano».