I tecnici: "Il moncone del ponte è pericolante". Intanto la Procura acquisisce gli atti di Autostrade

Il moncone est di ponte Morandi è pericolante e deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. Lo rende noto la struttura commissariale per l’emergenza che ha ricevuto una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall’architetto Roberto Ferrazza. La struttura commissariale ha scritto al ministero e concessionaria per avviare gli interventi necessari.

Intanto sarà effettuata oggi, a quanto si apprende, negli uffici della società Autostrade, attraverso la Guardia di finanza, l’acquisizione di materiale utile all’inchiesta sul crollo di ponte Morandi.

A quanto si apprende, non sarebbero imminenti le acquisizioni di testimonianze dei componenti della commissione ministeriale, Roberto Ferrazza che la presiede e Antonio Brencich. I Pm vogliono prima procedere con la raccolta di atti e iniziare ad esaminare la documentazione. Quindi, ci vorrà ancora qualche giorno prima che i due tecnici vengano sentiti.

Una scritta contro il gruppo Benetton, con un esplicito riferimento al crollo del ponte Morandi a Genova, è apparsa questa notte su una delle vetrine del negozio United Colors of Benetton di via Rizzoli, nel centro di Bologna.

«Genova: sappiamo il nome di chi è stato» si legge nella scritta, tracciata con vernice rossa sulla vetrina laterale che affaccia su via Fossalta. Seguono la firma «Noi restiamo" (organizzazione politica che si occupa, tra le altre cose, di migranti e rifugiati) e il simbolo della falce e martello. La scritta è stata rimossa in mattinata. E’ intervenuta per un sopralluogo la Polizia.