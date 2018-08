Attrice tedesca denuncia Weinstein per stupro

Nuovi guai giudiziari per Harvey Weinstein: l’ex boss di Miramax è stato denunciato per stupro dall’attrice tedesca Emma Loman che afferma di esser stata violentata nel 2006 al Festival di Cannes.

L’azione legale è stata presentata a Los Angeles. La Loman afferma di aver conosciuto Weinstein nel 2004 a Venezia e che lui l’aveva successivamente invitata a Cannes come sua ospite per discutere della sua carriera. Esitante inizialmente, l'attrice aveva accettato le insistenze di Weinstein che, a suo dire, l’avrebbe fatta chiamare dalla segretaria 30 volte al giorno.

Weinstein rapidamente abbandonò ogni pretesa di professionalità una volta che la donna mise piede nella sua camera del Le Majestic: «Saltò addosso alla Loman e la violentò», si legge negli atti legali. Harvey mise poi in chiaro con Emma che, se avesse parlato, le avrebbe rovinata la carriera.

La Loman fa causa a Weinstein per aggressione, violazione delle leggi sul traffico di esseri umani, violenze e falso imprigionamento. Decine di donne hanno accusato Weinstein per violenze, stupri e molestie. Il produttore deve rispondere a New York di sei capi di accusa per violenze commesse su tre donne nel 2004, 2006 e 2013. La prossima udienza è in programma il 20 settembre.