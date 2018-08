La poliziotta allatta il bimbo di una donna arrestata

Celeste Ayala, poliziotta, è diventata una star. Il suo bellissimo gesto di allattare il figlio di 6 mesi malnutrito di una donna appena arrestata, nel corso del suo turno di guardia all’ospedale Sor María Ludovica di Buenos Aires, ha fatto il giro del web e del mondo grazie a questa foto postata da una collega: «Voglio rendere pubblico questo grande gesto d’amore che hai fatto oggi con quel bambino. Senza conoscerlo non hai esitato e per un attimo hai agito come se fossi sua madre, senza curarti della sporcizia e dell’odore come facevano invece i professionisti dell’ospedale. Cose del genere non si vedono tutti i giorni».