Mentre le rimuovono un tumore dal cervello lei canta l'opera

Per otto ore consecutive i neurochirurghi le rimuovevano un corposo tumore dal cervello a cranio aperto e lei, obbligata a rimanere vigile sotto i ferri perchè potessero tenere sotto controllo la sua reattività cerebrale, per tutto il tempo ha chiacchierato, ha fatto cabaret e ha perfino cantato arie di opera.

L’incredibile esperienza è stata raccontata alla Bbc dall’attrice scozzese Sarah-May Philo, 34 anni, comica teatrale e insegnante di sostegno. Ha raccontato di essere stata operata lo scorso marzo al Queen Elizabeth University Hospital di Glasgow, dove le hanno rimosso un tumore delle dimensioni di una palla da tennis, che le era cresciuto nella testa per 15 anni senza farsi notare, fino a quando non aveva subito una crisi epilettica. «Le mie funzioni cerebrali erano sballate per causa del tumore. Mi hanno definito un caso insolito. E non mi hanno offerto altra scelta che di quella di operare. Dovevano rimuovere il tumore, o la maggior parte possibile di esso». E infatti, racconta Philo, «ne hanno lasciato dentro un 15% perchè la rimozione totale avrebbe avuto effetto sulla parola». E infatti, spiega alla Bbc, «Ho dovuto restare vigile. Dovevo parlare in continuazione perchè dovevano controllare in tempo reale se c'erano alterazioni nella capacità di parola e dovevo stringere i pugni per tutte le otto ore». Il cervello, a quanto pare, non duole in sè, ma Philo era comunque sotto analgesici.

Inizialmente, racconta, doveva parlare solo con una logopedista presente in sala operatoria. «Ma dopo tre o quattro ore, l’intera equipe chirurgica chiacchierava allegramente e faceva battute. «A un certo punto il chirurgo dietro ha detto 'Oops!', e io: 'Come sarebbe Oops? Sei nel mio cervello!'». Quando ha rivelato ai chirurghi di saper cantare l’opera, le hanno fatto cantare delle arie: un crescendo melodrammatico fino al momento culminante dell’Ave Maria di Schubert da applauso. Sarah-May, che ha detto di aver trovato l’esperienza «veramente affascinante», e si è fatta scattare delle foto del cervello esposto all’aria aperta e di averle messe insieme in un album. Sotto i ferri ha detto anche di aver improvvisato canzoni sul chirurgo primario, che ne era divertito.

Dopo radio e chemioterapia, l’attrice dice di stare bene e, passata l’estate, intende tornare a insegnare ai bambini bisognosi e anche al teatro. Proverà a esibirsi al Festival di Edimburgo. Forse troverà nuova ispirazione nella sua testa, contemplando l’album di fotografie.