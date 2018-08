Attacco con coltello vicino a Parigi: un morto e due feriti gravi. Ucciso l'aggressore

Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, nella regione di Parigi, prima di trincerarsi in una casa gridando Allah akbar. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Tra questi, l’aggressore.

L’aggressore che questa mattina ha accoltellato dei passanti a Trappes, alle porte di Parigi, è morto poco dopo la conclusione dell’operazione dei reparti antiterrorismo accorsi per neutralizzarlo. Da fonti della polizia citate dalla tv pubblica France 3 si apprende che l'aggressore, schedato come islamista radicale, aveva 36 anni ed era stato già condannato per apologia di terrorismo. Gli inquirenti restano prudenti sulle motivazioni dell’aggressione, e non è esclusa la pista di una lite per motivi familiari.