Turiste in bikini nel centro di Venezia: 200 euro di multa a testa

Prendevano il sole in bikini nel centro storico di Venezia, come fossero in spiaggia, due turiste inglesi ventenni che sono state per questo identificate e multate dagli agenti della polizia municipale. Dovranno pagare una sanzione di 200 euro a testa, per violazione delle norme sul decoro della città. Si abbronzavano in costume da mare nei Giardini Papadopoli, a pochi passi dal comando dei vigili.

Stessa sorte, con una multa però da 350 euro, per un terzo turista straniero, un olandese, che se ne stava a petto nudo sulla riva della Fondamenta dei Tolentini, scambiata per un campeggio: il giovane aveva sistemato pentole, fornello ed aveva a fianco la sua bicicletta da corsa.