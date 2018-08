Donna stuprata vicino alla stazione di Pescara, arrestato un senegalese

Una donna di 39 anni è stata violentata da un senegalese di 61 anni, arrestato nel pomeriggio a Pescara, nei pressi della stazione. L’uomo è in Italia perchè sposato con una italiana. Le urla della donna, residente a Pescara, hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno bloccato l’africano; l’uomo è stato poi arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e Squadra Volante. Su disposizione del pm di turno Rosangela Di Stefano, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale San Donato.



Catanzaro: violentata da animatore turistico, denunciato un 30enne senegalese. Lei seguiva un percorso di castità

Ha denunciato di essere stata violentata da un giovane animatore e ballerino di colore che frequentava da qualche tempo. E’ quanto sarebbe accaduto ad una donna calabrese di circa trent'anni, in vacanza in un villaggio turistico di Botricello, sulla costa ionica catanzarese, che da tempo aveva avviato un personale percorso di castità.

Il presunto autore della violenza, anche lui sulla trentina, originario del Senegal e in Italia da circa 15 anni, è stato denunciato in stato di libertà per violenza sessuale e poi trasferito dalla struttura dove lavorava in un altro villaggio.

La vicenda è stata raccontata dalla donna ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti, a distanza di circa una settimana dai fatti. La donna si è anche recata autonomamente, assieme ad un’amica, in ospedale facendosi refertare.

Secondo quanto riferito dalla trentenne, che avrebbe dichiarato di frequentare da qualche tempo il giovane, questi avrebbe approfittato di lei contro la sua volontà.



Tenta di abusare di 17enne, fermato nel tarantino

Trentunenne marocchino messo in fuga da fidanzatino della vittima

Un 31enne senza fissa dimora, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri per violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo, di origini marocchine, era con altri ragazzi da poco conosciuti sulla spiaggia del litorale di Castellaneta Marina (Taranto) quando ha tentato gli abusi su una 17/enne, approfittando dello stato di ebbrezza alcolica della ragazza.

Il fidanzato della vittima è intervenuto colpendo il 31enne e costringendolo a scappare. Successivamente i carabinieri hanno rintracciato il fuggitivo mentre si trovava all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale «SS. Annunziata» di Taranto, dove era giunto soccorso da un’autoambulanza del 118. Il 31enne, irregolare sul territorio italiano, senza fissa dimora, sprovvisto di documenti e già colpito da un ordine di espulsione dal territorio dello Stato emesso dalla Questura di Palermo, è stato fermato e condotto in carcere.