Nave Diciotti, indagato Salvini. Sbarcano i profughi

«La Procura di Agrigento, al termine dell’attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro e un capo di gabinetto, e trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo». Lo comunica in una nota la Procura di Agrigento, che ha poi reso noto il nome del ministro: si tratta di Matteo Salvini, responsabile degli interni e vicepremier. "Non mi fermeranno" ha detto Salvini. Intanto c'è la soluzione per i migranti della nave: saranno accolti da Albania, Irlanda e Chiesa italiana. In queste ore lo sbarco a Catania.