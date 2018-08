Sgominata una banda di ladri: 5 arresti e 100mila euro di refurtiva recuperati

Sgominata una banda di ladri e recuperata refurtiva per un valore di oltre 100mila euro. A Massa e Viareggio (Lucca) i carabinieri del nucleo investigativo di Massa Carrara, coadiuvati da militari delle Compagnie di Massa, Pontremoli e Carrara, hanno eseguito sette misure cautelari personali, di cui quattro in carcere, una ai domiciliari e due divieti di dimora in provincia di Massa Carrara, nei confronti di altrettante persone. Eseguite anche numerose perquisizioni nei confronti di sei soggetti di origine romena e un italiano, alcuni di loro legati da vincoli di parentela, domiciliati e residenti nel Comune di Massa.

I soggetti colpiti dai provvedimenti restrittivi si sono resi responsabili, talvolta in concorso tra loro, in modo continuativo - hanno spiegato i carabinieri nel corso di una conferenza stampa -, di numerosi reati predatori, furti notturni commessi principalmente in abitazioni ed esercizi pubblici e commerciali, nonché seconde abitazioni sul litorale apuano della provincia di Massa Carrara, oltre ad alcuni reati di ricettazione di oggetti provento di furto.

Nel marzo scorso i carabinieri avevano scoperto il «covo», a Massa, dove i componenti della banda avevano stoccato una considerevole quantità di oggetti provento di furto e ricettazione. L’attività coordinata dalla procura di Massa ha permesso di scoprire oltre 30 furti, consumati nel periodo compreso tra febbraio 2017 e marzo 2018, e restituire ai legittimi proprietari parte della refurtiva consistente in utensili di vario genere usati nell’edilizia e nel giardinaggio ma anche oggetti in oro ed argento, quadri, computer, televisori per un valore di oltre 100mila euro.