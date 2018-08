Verso la messa al bando delle bevande energetiche per i ragazzi

Bevande energetiche off limits in Inghilterra per gli under 16 o addirittura gli under 18: preoccupato per gli elevati contenuti di caffeina e zucchero di questi drink, il governo della premier Theresa May pensa di imporre multe salate - fino a 2.500 sterline secondo l'Independent - ai commercianti che non rispetteranno il divieto.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla May e oggi, secondo i media britannici, inizierà un periodo di consultazione nel governo di 12 settimane per decidere soprattutto se imporre le previste restrizioni fino ai 16 o ai 18 anni. La premier, da parte sua, ha spiegato che la consultazione rientra nella strategia di Downing Street contro l’obesità infantile, sottolineando che il consumo delle bevande energetiche va esaminato poichè «vengono vendute a prezzi più bassi delle bevande analcoliche».

Il ministro alla Salute pubblica Steve Brine ha commentato che in alcuni negozi è possibile acquistare quattro lattine di bevande energetiche da 250 ml l’una per una sola sterlina. Il governo propone di imporre i divieto su tutte le bevande energetiche che contengano più di 150 mg di caffeina ogni litro.