Roma, crollo in una chiesa vicino ai Fori: nessun ferito

Crollo in una chiesa al centro storico di Roma. Dalle prime informazioni sembra ci sia stato il cedimento del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al foro romano. In particolare sarebbe crollata quasi completamente una volta. Sul posto i carabinieri del Comando di Piazza Venezia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, fortunatamente la chiesa era chiusa e non si registrano feriti.

Nella chiesa, non distante dal Campidoglio, è crollata un’ampia porzione di tetto. La gestione dell’immobile è in carico al Fondo edifici culto del ministero dell’Interno. La chiesa, utilizzata soprattutto per celebrare matrimoni, sorge sopra il carcere mamertino. Fu costruita tra la fine del 1500 e l’inizio del 1600. Il crollo è stato segnalato pochi minuti prima delle 15. Sul posto carabinieri del Comando Piazza Venezia, vigili del fuoco e 118. Al momento non si registrano feriti.