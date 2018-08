Separate dai genitori, tre minori salvadoregne stuprate nell'istituto d'assistenza

Tre giovani salvadoregne tra gli 11 e i 17 anni accolte in un istituto dell’Arizona dopo essere state separate dai genitori sono state violentate dagli assistenti dell’istituzione. Lo scrive il quotidiano La Pagina di San Salvador.

Il giornale cita a sostegno della sua notizia una dichiarazione della viceministra per i Salvadoregni all’estero, Liduvina Magarin. «Possiamo confermare - ha detto - che si tratta di tre casi in Arizona. Si tratta di bambine e adolescenti fra gli undici ed i 17 anni che sono in buona salute, però sul piano psicologico ed emotivo hanno bisogno di assistenza». Magarin ha aggiunto che «si è trattato di tre abusi sessuali realizzati dagli assistenti dell’istituto di assistenza e questo è responsabilità delle autorità statunitensi».

Riguardo a possibili iniziative legali, la responsabile ha risposto: «Abbiamo dato una disponibilità di assistenza legale, ma la decisione di adire o no le vie legali nei confronti degli aggressori spetta alle famiglie e non al governo salvadoregno, perchè si tratta di persone di minore età».

Attualmente sono oltre 140 i minori che sono stati separati dalle famiglie nella frontiera meridionale degli Stati Uniti, attraverso la politica di 'tolleranza zero" voluta dal presidente Donald Trump