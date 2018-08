Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata questa mattina in Grecia, circa 7 chilometri a sudovest di Morfovounion (centro) e ad una profondità di 9 km: lo rende noto l’Istituto geofisico americano (Usgs). Per ora non si hanno notizie di danni o feriti. Morfovounion si trova a circa 285 km a nordovest di Atene.