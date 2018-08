Crollo del Ponte, il cda di Autostrade: "Obblighi rispettati". Toninelli: "Siamo all'indecenza"

Il cda di Autostrade per l’Italia, riunito oggi per un aggiornamento sulla vicenda del crollo di Genova, ha tra l’altro «preso atto degli elementi di confutazione alla lettera del Ministero delle Infrastrutture datata 16 agosto 2018 predisposti dalle strutture tecniche della società ed ha confermato il proprio convincimento in merito al puntuale adempimento degli obblighi concessori da parte della Società».

«E' incredibile sentir parlare Autostrade di 'puntuale adempimento degli obblighi" dopo una tragedia con 43 morti, 9 feriti, centinaia di sfollati e imprese in ginocchio. Siamo all’indecenza. Rimetteremo le cose a posto e ridaremo sicurezza e servizi ai cittadini che viaggiano"- E’ la replica, via Twitter, del ministro Danilo Toninelli al convincimento di aver rispettato gli obblighi concessori espresso dal cda di Autostrade per l’Italia.

Intanto si è insediata questa mattina la commissione di esperti che dovrà coadiuvare tutte le decisioni del commissario delegato per il superamento dell’emergenza Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci, per tutte le attività relative alla messa in sicurezza, alla definizione della zona rossa e al piano di abbattimento del ponte.

Alla riunione erano presenti il presidente di Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza Toti, il sindaco Bucci, l'assessore regionale alla Protezione civile Giampedrone, il segretario generale della Regione Liguria Pier Paolo Giampellegrini e gli esperti Stefano Pinasco (Comune di Genova), Enrico Zio (professore ordinario del politecnico di Milano), Emanuele Gissi (capo nazionale dei Vigili del Fuoco), Pietro Croce (Consiglio superiore lavori pubblici).

Da oggi la commissione sarà al lavoro, per acquisire tutta la documentazione necessaria ed effettuare i sopralluoghi e le attività di monitoraggio per coadiuvare il commissario per l'emergenza e il Sindaco.

La commissione si è aggiornata alla prossima settimana per una prima valutazione dello stato di sicurezza e del piano di abbattimento del ponte, non appena verrà presentato in forma definitiva da Società Autostrade.