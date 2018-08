Tredicenne scomparsa: riappare dopo cinque anni

Un caso di cronaca sta facendo discutere in Germania: è quello di Maria H., la ragazza di Friburgo ricomparsa dopo 1944 giorni di assenza. Quando aveva 13 anni ha fatto perdere le sue tracce scappando con un uomo di 40, ora ne ha 18 e da ieri sera è tornata ad abbracciare la sua famiglia. Nel 2013 Maria aveva conosciuto un uomo sposato su internet, Bernhard Haase, e i due si erano frequentati più volte a Friburgo prima di scomparire insieme. Su di lui la polizia aveva spiccato un mandato di cattura internazionale ma le tracce si erano perse al confine della Polonia, dove era stata ritrovata la loro auto. Cosa sia successo in questi cinque anni e in quali condizioni si trovi la ragazza per adesso i familiari non vogliono dire: «vi chiedo comprensione, ma noi e prima di tutto Maria, abbiamo bisogno di un pò di tempo prima di fare dichiarazioni», ha scritto la madre su Facebook.