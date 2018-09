Un detenuto sudamericano ha aggredito violentemente, e a più riprese, quattro agenti della polizia penitenziaria: uno di loro è stato gravemente ferito alla gola con dei colpi di lametta. Lo denuncia il segretario generale dell’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) Leo Beneduci. L’episodio stamani nel carcere di Prato. L’agente, dice una nota, nonostante la gravità delle lesioni non sarebbe in pericolo di vita ed è attualmente ricoverato all’ospedale di Prato. Solo contusioni per gli altri tre.