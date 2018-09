Finalista di The Voice investe e uccide ciclista

Distratta da un insetto che era entrato nell’abitacolo dell’auto ha investito e ucciso un ciclista. L’incidente mortale è avvenuto attorno alle 12 ad Azzano Decimo (Pordenone).

L’auto guidata da Asia Sagripanti, 19 anni, finalista nel programma televisivo 'The Voice of Italy 2018', ha travolto un ciclista di 52 anni, residente della frazione di Tiezzo. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare, Asia invece è stata subito trasportata in ospedale in stato di choc.

Secondo una prima ricostruzione e la testimonianza della ragazza, a far perdere il controllo dell’auto sarebbe stato un insetto, probabilmente una vespa, entrato nell’abitacolo. L'insetto avrebbe distratto la giovane alla guida, che non si sarebbe accorta della presenza del ciclista sul lato della carreggiata.

Asia Sagripanti ha partecipato al talent The Voice of Italy in cui si è classificata al quarto posto nella squadra capitanata da Francesco Renga.

Di Pordenone, la giovane e talentuosa Asia aveva convinto da subito i quattro giudici che non hanno esitato a pigiare il pulsante rosso e a provare a fare entrare Asia nella propria squadra. Ma lei non ha esitato: ha scelto Renga "perché sono cresciuta con lui". Ha iniziato a suonare la chitarra da giovanissima, sin dalle elementari. Ha anche voluto raccontare la sua storia, che è stata segnata dalla perdita della mamma.