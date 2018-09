Coppia sposata da 80 anni, è record. Lui ha 108 anni, lei 100

Un legame consolidato dal certificato di matrimonio della durata di 80anni, diventato un record mondiale. E’ il primato conquistato dai coniugi giapponesi Masao Matsumoto e Miyako, rispettivamente di 108 e 100 anni, sposati dall’ottobre del 1937 - quattro anni prima di Pearl Harbour - e riconosciuti dal «Guinness dei primati» come la coppia al mondo sposata da più lungo tempo.

Un rapporto che dura grazie alla pazienza di Miyako, secondo quanto raccontano i media locali, specialmente quando l’allora marito fu mandato al fronte prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale. Un ostacolo che non ha impedito ai coniugi residenti nella prefettura di Kagawa di avere una famiglia numerosa, con 7 figlie, la cui età è compresa tra i 77 e i 66 anni, e 13 nipoti. Il 25esimo pronipote è nato lo scorso mese.

In base ai dati dell’Ocse il Giappone è secondo solo ad Hong Kong per la più alta aspettativa di vita dei suoi abitanti a livello mondiale, con una media per gli uomini e donne di 84 anni; l’Italia è al quarto posto con 82,6 anni.