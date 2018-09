Mamma suicida, bimba di tre anni sopravvive 4 giorni a pane e burro

Una bambina britannica di tre anni si è salvata badando da sola a sè stessa per quattro giorni e mangiando pane e burro dopo che la mamma si era suicidata nella loro casa di Port Talbot, in Galles, lasciandola in abbandono senza che nessuno inizialmente se ne accorgesse. L’episodio è avvenuto nell’aprile scorso, ma i dettagli sono emersi solo ora a conclusione delle indagini del coroner, come riporta la Bbc.

Aimee Louise Evans, 28 anni, si era suicidata fra il 3 e il 4 aprile scorsi, ma solo il 7 era stata trovata dalla polizia locale insieme con la piccola. La bimba era stata poi portata in ospedale, per lo shock e le conseguenze dell’insufficiente nutrimento, ma in condizioni accettabili grazie alla sua intraprendenza, come si è in seguito accertato. E nel frattempo si è ripresa.

La donna aveva anche un altro figlio, un maschio, che viveva tuttavia fin d’allora con il padre, da cui era separata.