Uccide la moglie e fugge: 40enne trovato senza vita in un'area di servizio

Un uomo ha ucciso la moglie con diversi colpi di pistola in mezzo alla strada, nella zona industriale di Lonigo, poi è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Si tratta di una coppia di serbi: la vittima è Tamiya Dugalic, 32 anni.

I carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia di Vicenza stanno setacciando una vasta area, per intercettare il presunto omicida, Zoran Luivanovic, 40 anni, che era evaso lo scorso luglio dagli arresti domiciliari, misura disposta dall’autorità giudiziaria per violenze contro la moglie.

In precedenza all’uomo era stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna e all’abitazione di questa, ad Orgiano, dopo una serie di soprusi e aggressioni. Il serbo aveva così dovuto lasciare la casa familiare, spostando ad una decina di chilometri di distanza, a Lonigo, la sua nuova residenza. Ma le aggressioni e gli atteggiamenti violenti contro la compagna erano proseguiti nonostante il provvedimento cautelativo e così erano scattati gli arresti domiciliari che il serbo non ha ottemperato. Infatti l'Arma non aveva più notizie dell’uomo dallo scorso metà luglio. Stamane il serbo ha affrontato la moglie, che pare stesse andando al lavoro. E’ nata una furibonda lite nel corso della quale l’uomo ha esploso vari colpi con una pistola 7.65 semiautomatica, uccidendo la compagna. Poi è fuggito.

TRAGICO EPILOGO: L'UOMO SI E' SPARATO. Si è sparato un colpo di pistola in bocca nell’area di servizio di Arino (Venezia) dell’autostrada A4, l’uomo che stamane con la stessa arma aveva ucciso la moglie a Lonigo. I medici che sono intervenuti hanno tentato di tenerlo in vita e hanno deciso il suo trasferimento, con un elicottero, all’ospedale di Padova. Lo si apprende da fonti vicine alla questura di Venezia.

L'OMICIDIO E' AVVENUTO NELL'AUTO DELLA COPPIA. E’ avvenuto all’interno dell’auto con il quale l’uomo stava accompagnando la convivente al lavoro l'omicidio di una donna a Lonigo da parte del suo convivente. Durante il viaggio tra i due è scoppiata l’ennesima lite. L’uomo si è fermato, è sceso dalla macchina, si è avvicinato al lato passeggero e ha esploso contro la donna tre colpi di pistola, due al petto e uno alla testa, quasi una esecuzione. Poi ha gettato il cadavere a terra ed è fuggito a bordo di una Fiat Punto.

All’omicidio hanno assistito almeno due persone, uno dei quali è scappato dalla paura mentre la seconda dallo choc non ha avuto la forza di chiamare immediatamente le forze dell’ordine. A dare l’allarme è stato un operaio di una fabbrica vicina che ha notato il cadavere insanguinato a terra e i bossoli dei proiettili. Del caso si sta occupando il pm Maria Elena Pinna.