Treni, alta velocità in tilt per un guasto: ritardi fino a 200 minuti tra Roma e Firenze

Da oggi pomerigio la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze è «rallentata per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena dovuto a cause in corso di accertamento». E’ quanto rende noto il sito di Rfi. I convogli in viaggio registrano ritardi fino a 200 minuti.

Ripercussioni anche sulla linea FL1, Orte-Fiumicino Aeroporto, con ritardi fino a 30 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso. Dopo che la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze è stata rallentata nel pomeriggio per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena, al momento ci sono ritardi che per alcuni treni sfiorano i 200 minuti. I treni in direzione Firenze stanno percorrendo la linea convenzionale per consentire il trasbordo dei passeggeri dal treno coinvolto dal guasto ella linea su un altro convoglio in arrivo da Roma Termini.