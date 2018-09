Rallentamenti su Alta Velocità: guasto a Torino, ritardi fino a 70 minuti

Disagi alla circolazione ferroviaria sul nodo di Torino, con ritardi fino a 70 minuti per otto treni ad alta velocità e per quindici regionali, si sono verificati stamani per un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione a Porta Nuova. Quattro treni regionali sono stati cancellati, mentre altri sette sono stati limitati nel percorso.

Ad essere coinvolte sono state le linee in uscita ed entrata da Torino Porta Nuova per Modana, Cuneo, Milano, Ventimiglia e Genova.

Sulle cause del guasto sono in corso accertamenti da parte delle ferrovie.

E’ tornata invece alla normalità questa mattina la circolazione dei treni ad Alta velocità sulla linea Roma-Firenze, dove ieri si sono registrati forti ritardi. I tecnici, nella notte, hanno risolto i problemi all’origine del guasto dovuto alla mancanza di corrente alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Settebagni e Capena (tratta Roma-Firenze). Lo si apprende da Fs.