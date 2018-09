Tensione a Rimini: la polizia carica militanti di Forza Nuova

Momenti di tensione a Rimini. Nel pomeriggio un gruppo di antagonisti non autorizzato ha cercato di raggiungere il centro, dalla zona mare, e il piazzale della stazione dove è stata organizzata una manifestazione di Forza Nuova, presente con quasi 300 militanti per protestare contro la presenza in città dell’ex presidente della Camera Laura Boldrini.

Le forze dell’ordine hanno bloccato il passaggio agli antagonisti - che hanno poi ripiegato verso il mare, in piazzale Fellini - nel tentativo di evitare l’incontro dei due gruppi, ma non è stato sufficiente: più tardi hanno dovuto disporre una carica di alleggerimento contro i militanti di Forza Nuova, che stavano cercando di sfondare il cordone di sicurezza, per raggiungere gli antagonisti in piazzale Fellini. Il viale Principe Amedeo, che conduce al mare, è stato completamente chiuso al traffico.