E' nato un vitello rosso: per gli ebrei ortodossi preannuncia la fine del mondo

'The Temple Institute', una piccola associazione ortodossa ebraica, ha diffuso la notizia che alla fine di agosto è nato in Israele "un vitello rosso": segno questo, secondo la tradizione, che si avvicina la possibilità di costruire il Terzo Tempio a Gerusalemme dopo i due precedenti distrutti da babilonesi e romani. L’associazione - votata appunto alla ricostruzione del Tempio e di tutto quello che il luogo sacro comportava - ha anche diffuso un video su Youtube in cui si mostra il vitellino la cui nascita - ha spiegato - è «promessa di ristabilire la purezza biblica nel mondo». Ora l’animale sarà osservato nella sua crescita per vedere se sarà sano (privo di ogni ferita) e manterrà il suo colore: requisiti entrambi per essere quello che la tradizione messianica vuole.

Non è tuttavia la prima volta che lo stesso Istituto da simili notizie: sia nel 1997 sia nel 2002 fu annunciata la nascita di un vitello rosso. Questa simbologia è seguita anche dai cristiani fondamentalisti che individuano nel ritorno alla purezza biblica la realizzazione della profezia relativa alla "fine dei tempi".