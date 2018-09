Offese Belen Rodriguez: Nina Moric dovrà risarcirla con 2mila euro

Duemila euro di risarcimento dei danni e 600 euro di multa. E’ la condanna inflitta stamane a Milano alla modella croata Nina Moric, accusata di diffamazione aggravata per avere definito "viado" la showgirl argentina Belen Rodriguez, in un’intervista alla trasmissione radiofonica "La Zanzara" nel settembre 2015.

Il giudice monocratico della decima sezione penale del Tribunale milanese, oltre a condannare l’imputata al pagamento delle spese processuali e di quelle legali della parte civile, ha concesso alla Moric le attenuanti generiche ed ha escluso l'aggravante del "fatto determinato" al reato di diffamazione.

Nell’intervista a "La Zanzara" la 41enne aveva apostrofato la soubrette di Buenos Aires con epiteti del tenore di «strega cattiva» e «viado» e l’aveva infine accusata anche di girare «nuda» per casa davanti al bambino nato dalla sua relazione con l'ex fidanzato Fabrizio Corona.