Tragedia in volo per Ibiza: turista muore per overdose di cocaina

Tragedia in volo, un trentenne turista britannico è morto in volo per overdone da cocaina. L'aereo della Jet2, partito sabato sera da Manchester e diretto a Ibiza, ha dovuto effettuare un cambio di rotta verso l’aereoporto di Tolosa, per tentare di salvare l'uomo. Ogni intervento, tuttavia, è purtroppo risultato vano. Alcuni testimoni sotto choc hanno riferito di come il giovane abbia iniziato ad avere forti tremori sul suo sedile appena salito a bordo, andando più volte alla toilette. In pochi minuti l’equipaggio è intervenuto per soccorrerlo, con defibrillatore e maschera di ossigeno. Tutto inutile. Dopo un ritardo di ben 5 ore, alcuni passeggeri hanno scelto di attendere un nuovo volo che li riconducesse a Manchester. Altri hanno invece proseguito il viaggio, arrivando ad Ibiza attorno all’1 e 30 del mattino.