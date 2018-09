Oggi i funerali di Macchiarini: fu il primo sequestrato dalle Br

Si svolgeranno oggi a Milano, nella chiesa di Sant'Elena, i funerali di Idalgo Macchiarini, l’ex dirigente della Sit Siemens, morto ad Imperia, che fu il primo sequestrato dalla Brigate Rosse il 3 marzo del 1972. Un sequestro lampo, come ricorda nelle pagine di cronaca milanese la Repubblica, durato solo venti minuti, ma sufficiente per scattare la prima foto con un rapito con un cartello pieno di slogan appeso al collo e due pistole puntate sul volto. Uno strumento di propaganda che le Br hanno poi usato per tutta la loro attività terroristica fino alle drammatiche immagini del sequestro di Aldo Moro. Macchiarini fu avvertito dai rapitori che sarebbe stato liberato in breve tempo: quello di scattare una foto che è diventata parte dell’archivio storico degli anni di piombo.