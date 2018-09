14enne trovato morto a Milano, ipotesi di un gioco folle sul web

Emerge una terribile ipotesi nel caso di un 14enne trovato morto nella sua cameretta lo scorso 6 settembre a Milano. Dagli accertamenti sul suo pc e smartphone, infatti, sarebbe emerso che si era collegato a siti web dove si gioca a 'Blackout', che spinge i ragazzi a privarsi dell’ossigeno. Lo riportano oggi alcuni quotidiani.

Igor May (il nome è stato diffuso dalla famiglia, in un appello rivolto ai genitori degli adolescenti per essere più possibile al loro fianco), arrampicatore agonistico, era stato trovato impiccato con una corda da roccia a un letto a castello e questa circostanza aveva fatto parlare inizialmente di suicidio.

Secondo quanto trovato dagli investigatori - da verificare se in tempi compatibili con il suo tragico gesto - si sarebbe collegato a un sito di 'blackout'. Una pratica che consiste, appunto, nel privarsi dell’aria per periodi sempre più lunghi fino a svenire per poi riprendere conoscenza. Ora si attende l'esito delle indagini.

Ha guardato un video sulle cinque «sfide pericolose» per «sballarsi senza droga», che presentava tra queste anche la pratica «in voga», si dice nello stesso filmato presente sulle più note piattaforme web, dell’auto-soffocamento, il 14enne trovato morto impiccato nella sua cameretta lo scorso 6 settembre a Milano. Il video ha avuto già quasi un milione di visualizzazioni sul web e il ragazzino l'avrebbe visto poco prima di morire.

Il video presenta le 'sfide" in modo negativo, ossia sottolineando che sono 'pericolosissime" ma allo stesso tempo mostra cosa fare per «sballarsi senza droga». Sul caso del ragazzino il pm di Milano Mauro Clerici ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato nè indagati ed è in attesa degli esiti dell’autopsia e della relazione degli investigatori sugli accertamenti effettuati sullo smartphone del 14enne.

Queste le parole della famiglia - affidate a Pareti.it - all'indomani della morte di Igor e della scoperta dell'esistenza del "Blackout": ” Fate il più possibile per far capire hai vostri figli che possono SEMPRE parlare con voi, qualunque stronzata gli venga in mente di fare devono saper trovare in voi una sponda, una guida che li aiuti a capire se e quali rischi non hanno valutato. Noi pensiamo di averlo sempre fatto con Igor, eppure non è bastato. Quindi cercate di fare ancora di più, perché tutti i ragazzi nella loro adolescenza saranno accompagnati dal senso di onnipotenza che se da una parte gli permette di affrontare il mondo, dall’altra può essere fatale.”