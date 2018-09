Uccisa, colpita da una pallonata, mentre porta a passeggio il cane

Un’anziana è morta ieri in strada a Roma in Largo Agosta, in zona Tor Dè Schiavi. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 intervenuti per soccorrere l’82enne caduta per terra. Alcuni testimoni avrebbero riferito che la donna ha perso l’equilibrio a causa di una pallonata che l’ha colpita sulla schiena mentre stava portando a passeggio il cane.. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. A intervenire per soccorrere la donna una pattuglia della Guardia di finanza fermata da un negoziante mentre transitava lungo la strada. Largo Agosta è uno spazio di aggregazione molto frequentato dai bambini del quartiere alla periferia della Capirale. L’episodio ha così aperto un dibattito anche sui social tra chi sostiene che non bisogna criminalizzare i bambini e chi, al contrario, ritiene che lì non non dovrebbero giocare a pallone.